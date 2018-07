Mano Menezes quer Corinthians concentrado em campo

SÃO PAULO - Apesar de todo o clima de festa e de euforia por parte da torcida com a primeira partida oficial no Itaquerão, o técnico Mano Menezes exige concentração total no jogo contra o Figueirense, neste domingo, às 16 horas, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Acima de tudo, o treinador exige os três pontos - com oito em quatro jogos, o Corinthians figura na parte de cima da tabela de classificação.

"Temos que saber atender a expectativa (do torcedor) de forma positiva, separar uma coisa da outra porque as armadilhas estão colocadas", afirmou Mano Menezes. "Não é a primeira vez que você enfrenta outra equipe com possibilidade maiores e condição favoráveis mas que lá dentro do campo você deixou escapar (a vitória)".

O atacante peruano Paolo Guerrero pensa como o treinador e fala em ter calma para decidir o jogo. "Temos que ficar tranquilos, sem pensar no que vai fazer o primeiro gol, somos um grupo e temos que estar concentrados porque vai ser um jogo difícil", afirmou.

Mano Menezes realizou dois treinos no Itaquerão para que os jogadores se ambientem ao novo campo. Em um dos treinos, o técnico testou Renato Augusto como titular. Petros deixou o time. Jadson retorna à equipe depois de ficar de fora do clássico contra o São Paulo, no último domingo, por questões contratuais.

Com Renato Augusto e Jadson, o time ganha em poder de criação, sem perder força no meio de campo. No ataque, Romarinho é o parceiro de Guerrero. Na última quarta-feira, os dois meias participaram do amistoso na Arena da Baixada, em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, quando o Corinthians venceu por 2 a 1.