Mano Menezes reforça vaga na Libertadores como meta corintiana

Após o empate no clássico contra o Palmeiras (1 a 1), Mano Menezes relembrou o quanto a eliminação da Copa do Brasil foi difícil para o Corinthians. Por isso o técnico corintiano reforçou que o objetivo do time é continuar no G-4 e terminar o Campeonato Brasileiro classificado à Libertadores.

"Temos a possibilidade de fazer do limão uma limonada. A eliminação na Copa do Brasil custou caro para nós e temos que fazer ela custar caro para os adversários (no Brasileiro). Isso nos dará uma vaga na Libertadores, que é o nosso objetivo", afirmou.

Mano comemorou o empate na tarde deste sábado no Pacaembu (o gol de Danilo veio aos 45 do segundo tempo). Mas disse que o Corinthians merecia ter ganho o jogo. Segundo o treinador, o time controlou bem a partida e só desestabilizou após o gol do Palmeiras no primeiro tempo.

"No intervalo, disse aos jogadores que precisávamos ser mais frios. No segundo tempo, tivemos de arriscar e darmos o contra-ataque. Tínhamos de ceder. Fizemos o melhor, mas infelizmente nosso melhor não nos deu a vitória."

O Corinthians, que chegou aos 53 pontos no Campeonato Brasileiro, terá uma semana para descansar. O time só volta a campo no próximo sábado no Itaquerão contra o Coritiba, às 21 horas.