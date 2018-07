Mano Menezes relaciona Alisson e o jovem estreante Luiz Fernando no Cruzeiro

O jogador está recuperado de uma lesão no menisco do joelho direito, sofrida no dia 17 de setembro, na vitória sobre o Coritiba por 2 a 0. Quem também reforçará a equipe mineira é o meia Marcos Vinícius, que cumpriu suspensão na última rodada, quando o Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 1.

O banco de reservas terá a presença de um estreante, o garoto Luiz Fernando, de 22 anos. Contratado em junho da Campinense-PB, ele disputou três partidas pela equipe sub-20 do Cruzeiro e foi relacionado pela primeira vez no profissional.

"Vai ser um jogo complicado, confronto direto. Se nós ganharmos, encostaremos neles. Com certeza vai ser um jogo muito difícil, mas a gente sabe da nossa força dentro de casa e com a ajuda da nossa torcida vamos sair com a vitória", disse o meio-campista Marcos Vinícius, ex-atleta do Náutico, rival do Sport.

Invicto há 10 jogos no Brasileirão, com cinco empate e cinco vitórias, o time celeste está na décima colocação, com 48 pontos, a quatro do time pernambucano, que é o sétimo colocado. Os dois ainda têm chances de alcançar uma vaga na Libertadores. O Cruzeiro está a seis pontos do Santos, que é o quarto colocado.