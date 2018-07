Mano Menezes reprova time do Corinthians e critica os armadores

Mano Menezes não gostou nada do empate sem gols com o Vitória. E não poupou críticas aos armadores - Petros e Jadson acabaram substituídos. "O acabamento deixou à desejar para termos melhores conclusões", assumiu o treinador corintiano para justificar o motivo de a equipe praticamente não chutar a gol em 90 minutos, no Barradão, em Salvador. "A bola chegou poucas vezes com qualidade para os atacantes finalizarem bem. Isso é uma somatória que precisamos melhorar", completou.

Apesar de não falar em nomes, o treinador mostrou sua indignação nas substituições. Ele sacou Petros, Jadson e Luciano no segundo tempo. "Acho que a equipe demorou para acelerar, sendo incisiva apenas nos últimos minutos."

As duas boas chances da partida vieram após a entrada do paraguaio Romero. Em duas cabeçadas, uma do próprio atacante e outra de Renato Augusto, outro a entrar durante a partida.

Apesar de reconhecer uma queda de rendimento na segunda etapa, Mano também não ficou satisfeito com o que viu nos 45 minutos inicias. Desta vez, porém, assumiu que o erro foi seu.

"A gente teve muito volume no primeiro tempo e poucas oportunidades de gol. Isso foi por causa de um defeito de posicionamento. Jogamos com muita gente na esquerda e só Fagner e Guerrero na direita. Mas tive de colocar Luciano por lá, já que eles têm saída boa por aquele lado. Arrumamos no intervalo. Mas não foi o suficiente e deixamos o Cruzeiro disparar."

Agora, o treinador vive um dilema. Repete a escalação considerada titular diante do Bahia, quarta-feira, pela Copa do Brasil, ou tira Jadson e já dá ritmo para o meia que o substituirá domingo, diante do Palmeiras? Jadson não poderá pegar os palmeirenses por ter levado o terceiro cartão amarelo neste domingo.

De certo é que ele começa a se encantar com Romero. "Criou duas oportunidades e vai passando a confiança para colocá-lo por mais tempo ou mesmo iniciar uma partida."