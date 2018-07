Mano Menezes se recusa a fazer teste do bafômetro e perde habilitação

O técnico da seleção brasileira Mano Menezes foi multado em R$ 957,70, além de perder sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), durante abordagem em uma blitz da Lei Seca, no Rio, na madrugada desta quarta-feira, segundo a Secretaria de Estado de Governo do Rio.

O treinador da seleção brasileira foi abordado por volta da meia-noite, durante blitz na Avenida Ministro Raul Machado, em frente à sede do Flamengo, na Gávea. Segundo a secretaria, o técnico estava sem a CNH e se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado.

O carro do técnico da seleção brasileira, segundo a secretaria, foi liberado após um condutor habilitado ter sido apresentado. Não há a informação se Mano Menezes estava alcoolizado.

Em fevereiro, a seleção brasileira venceu a Bósnia por 2 a 1, em amistoso disputado na Suíça. A equipe dirigida por Mano Menezes só volta a jogar em maio, quando tem amistosos marcados contra Dinamarca, no dia 26, e Estados Unidos, no dia 30. Em junho, a seleção vai encarar México, em 3 de junho, e Argentina, no dia 9.