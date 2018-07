Mano Menezes tem 2 dúvidas para jogo contra Grêmio O técnico Mano Menezes ainda aguarda a recuperação do lateral-esquerdo Fábio Santos e do zagueiro Anderson Martins para confirmar a escalação do Corinthians para a partida contra o Grêmio, domingo, no Itaquerão. Os dois jogadores, titulares da equipe, se recuperaram de lesão e foram a campo no treino desta sexta-feira. Mesmo assim, ainda são dúvida para o jogo.