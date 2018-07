Mano Menezes usa descanso para recuperar jogadores

RIO - O técnico Mano Menezes vai utilizar o dia extra entre jogos para dar o máximo de descanso possível a seus jogadores. Depois da derrota para o Cruzeiro, no último domingo, o Flamengo volta a campo contra o Santos, nesta quinta-feira, no Maracanã. No treinamento desta terça, o volante Elias e o zagueiro Chicão, por exemplo, foram poupados.

Elias lida com dores musculares, fruto do desgaste físico, há algumas rodadas. Seu rendimento contra o Cruzeiro foi seriamente afetado pelo cansaço. Mano Menezes já alertou para a necessidade de tirá-lo de ação por pelo menos uma semana, mas, com o clube ameaçado de entrar na zona de rebaixamento, ele não pretende fazê-lo em um jogo crítico em casa, contra um adversário a uma vitória de distância.

O volante vai descansar ao máximo nos trabalhos da semana, mas deverá estar em campo nesta quinta-feira, assim como Chicão. O veterano zagueiro foi preservado contra o Cruzeiro, também com dores musculares, justamente para evitar uma lesão. Ele também voltará ao time, salvo um revés de última hora.

Quem está seriamente ameaçado de ser desfalque é André Santos. O lateral-esquerdo tem dores no joelho direito e também não treinou nesta terça-feira. Ele se juntou ao goleiro Felipe, com lesão no tornozelo direito, para realizar tratamento médico. Uma decisão sobre os dois será tomada após o treino desta quarta, mas é duvidoso que estejam em campo.