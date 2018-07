Mano Menezes vai a Paris e vê Japão surpreender a seleção francesa

Depois de fazer 14 gols em seus dois últimos amistosos, o Brasil pode esperar encontrar no Japão, terça-feira, em Wroclaw (Polônia), um adversário duríssimo. Prova disso é que nesta sexta-feira os japoneses visitaram a França em Paris e voltaram de lá com uma surpreendente vitória por 1 a 0.

E Mano Menezes viu tudo de perto, uma vez que ele não viajou com a seleção brasileira até a Polônia e foi de Malmoe (Suécia), onde o Brasil venceu o Iraque, até Paris para analisar melhor o estilo de jogo do time japonês. No Stade de France, viu o gol de Konno definir a partida aos 43 minutos do segundo tempo.

A defesa do Japão mais uma vez mostrou por que é uma das melhores e mais seguras do mundo. Invicto desde fevereiro, o time japonês só levou dois gols num mesmo jogo em duas partidas da campanha para o título da Copa da Ásia de 2011. De resto, não tem sua defesa furada mais de uma vez num jogo só desde a preparação para a Copa do Mundo de 2010.

Brasil e Japão se enfrentam na terça-feira, às 9h10 de Brasília (14h10 locais), no Estádio Miejski, em Wroclaw. Já a França, depois desse tropeço, vai visitar a campeã mundial Espanha, em Madri, num jogo chave das Eliminatórias da Copa de 2014.