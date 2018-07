Mano Menezes vê a equipe do Corinthians ainda 'em formação'

O técnico Mano Menezes assumiu o comando corintiano no começo da temporada, mas avalia que o time ainda está "em formação". Segundo ele, o Corinthians não tem um padrão totalmente definido e, por isso, sofre algumas dificuldades em certos jogos.

"Como a gente fala, a maioria das nossas equipes está em formação, nós somos esse caso, não temos uma equipe totalmente definida e um padrão", avaliou Mano, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT do Parque Ecológico.

Uma das dificuldades apontadas por ele, diante desse cenário, é "propor o jogo": ou seja, tomar a iniciativa diante de um adversário mais preocupado em se defender, como Mano acredita que será o confronto com o Bahia nesta quarta-feira, no Itaquerão, pela Copa do Brasil.

"É mais difícil propor o jogo, por isso que a maioria das equipes ainda enfrenta essa dificuldade. Quando você tem que propor o jogo, aparecem mais as deficiências", explicou o treinador do Corinthians.