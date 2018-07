Mano Menezes vê Cruzeiro favorito ao título, mas não imbatível

SÃO PAULO - O Cruzeiro é o favorito ao título do Campeonato Brasileiro, mas não é uma equipe imbatível. Esta é a análise do técnico do Corinthians, Mano Menezes, sobre o rival desta quarta-feira. A distância na tabela entre as equipes é de quatro pontos - os mineiros têm 16, contra 12 dos paulistas. As equipes se enfrentam no Canindé, às 22h.

"Penso que o Cruzeiro é o maior favorito ao título porque manteve a base do ano passado quase na sua totalidade, a equipe que foi campeã com folga e méritos. Estão bem entrosados. Essa é dificuldade de enfrentá-los como equipe, mas ela não é imbatível e temos que encontrar soluções com aquilo que pensamos para o jogo."

Mano disse que o Corinthians está mais confiante depois da vitória por 4 a 1 no Recife diante do Sport. O técnico afirmou que é essencial vencer o Cruzeiro para que sua equipe se mantenha no pelotão de cima da classificação.

"Não trabalho com metas de pontos, mas lutamos jogo a jogo, às vezes não conseguimos, a verdade é que ninguém fez um porcentual diferente até aqui, exceção ao Cruzeiro, as outras equipes estão muito próximas. A vitória será importante porque vai nos manter no grupo dos quatro primeiros ou próximos dele."

O técnico não fez mistérios para confirmar a equipe. A única mudança é a entrada de Walter no gol no lugar de Cássio, machucado. O Corinthians vai a campo com: Walter; Fagner, Gil, Cleber e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Petros e Jadson; Romarinho e Guerrero.