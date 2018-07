Mano Menezes vê Cruzeiro 'maduro' para final: 'Aprendeu muito na competição'

O técnico Mano Menezes compareceu nesta quinta-feira à sede da CBF para o sorteio dos mandos das finais da Copa do Brasil e falou sobre a caminhada do Cruzeiro na competição. Para ele, a classificação da última quarta diante do Grêmio, nos pênaltis, mostrou a maturidade adquirida pelo time mineiro ao longo do torneio.

"O grande mérito do Cruzeiro foi não sofrer gols (em casa) de uma equipe como o Grêmio, que havia marcado gols em todas as partidas fora de casa. O Cruzeiro foi uma equipe madura e aprendeu muito durante a competição", considerou.

Depois da derrota por 1 a 0 em Porto Alegre, o Cruzeiro devolveu o placar no Mineirão e garantiu a classificação nos pênaltis. Foi uma espécie de revanche para o time celeste, que havia caído justamente nas semifinais da Copa do Brasil para o mesmo rival no ano passado. Mas Mano admitiu que preferia que a vaga viesse de outra forma.

"Pênalti é sempre dramático. Nunca queremos que uma vaga seja decidida assim, afinal, é a última instância. Seria muito difícil abrir outra vantagem sobre o Grêmio pela qualidade de jogo deles. Trouxemos para nossa casa uma possibilidade de reversão", avaliou.

Com o Cruzeiro, Mano chegou à sua terceira decisão de Copa do Brasil, torneio no qual foi vice em 2008 e campeão em 2009, em ambos os anos com o Corinthians. "É um torneio bom de se jogar. Não tem a necessidade de buscar subterfúgios para motivar os jogadores. O objetivo está ali. É uma disputa diferente, a gente se adapta bem a ela e temos conseguido resultados importantes", disse.