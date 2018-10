Mano Menezes vê Fred pronto para ajudar o Cruzeiro após grave lesão

O triunfo do Cruzeiro sobre o Paraná na noite do último sábado serviu para mostrar que Fred está mesmo de volta ao futebol. Recuperado de uma grave contusão no joelho, o atacante voltou a marcar em seu segundo jogo como titular desde março, na vitória por 3 a 1 sobre o time paranaense. O desempenho deixou o técnico Mano Menezes bastante satisfeito.

"Temos segurança para o Fred jogar 90 minutos. Ele não tem mais limitação", declarou o treinador. "A equipe foi bem e todos estão de parabéns pelo momento, pela vitória, e Fred voltar a marcar é algo muito festejado pelo grupo. Sabe o que ele passou, sabe como o retorno é difícil, você tem que buscar ritmo e hoje achamos que era o jogo ideal para fazer isso novamente."

Foram cerca de seis meses afastado do futebol após a cirurgia no joelho direito. Até pela idade - tem 35 anos -, havia o temor pela forma de Fred em seu retorno. No sábado, no entanto, o jogador voltou a mostrar seu faro de artilheiro e ainda participou do gol de Arrascaeta.

Outro que voltou a marcar pelo Cruzeiro foi Rafael Sóbis. O atacante voltou a ser titular do time celeste e converteu o pênalti que ele mesmo sofreu. Mano explicou que a ordem para que ele fosse o cobrador veio do banco de reservas.

"O pênalti foi ordem do banco mesmo. O Fred já havia feito um gol, o Sóbis é um excelente cobrador de pênaltis, talvez um dos melhores que temos, era importante colocar aquela bola para dentro, dar uma segurança, abrir de novo dois gols de diferença no placar. A escolha foi por isso", comentou.