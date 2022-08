'Pau no c...': Mano Menezes é expulso após ofender arbitragem na partida do Internacional; veja

Pôlemico, Mano Menezes colecionou mais um momento em seu longo currículo no futebol. Nesta segunda-feira, na partida entre Avaí e Internacional pelo Campeonato Brasileiro - vitória do colorado, por 1 a 0 -, o treinador foi expulso após reclamar e insultar o quadro de arbitragem da partida.

Em um jogo complicado, no qual a equipe de Mano Menezes venceu no último lance da partida, o treinador elevou seus nervos diante da condução do jogo pela arbitragem, comandada por Edina Alves Batista. Ainda no primeiro tempo da partida, aos 28 minutos, Mano foi advertido com o cartão amarelo pela árbitra por reclamação, na sequência ofendeu o quarto árbitro, Edson da Silva.

"Conseguiu, né, pau no...", flagrou a camêra e o microfone da transmissão da partida. Imediatamente, Edson chamou Edina, denunciando a conduta do treinador. Quando a bola saiu pela lateral, a árbitra se dirigiu ao banco de reservas do Internacional para expulsar Mano Menezes com o cartão vermelho direto.

Após a partida, em entrevista coletiva, Mano revelou sua perspectiva sobre o episódio. “Eu reclamei, primeiro, do lance no Bustos", que levou um pisão no pé no primeiro tempo, "porque achei que era um lance pra vermelho. Da Edna, eu reclamei com educação, porque acho que ela fez um boa arbitragem, tirando pequenos detalhes. Achei só o 4º árbitro muito desrespeitoso”, afirmou Mano.

O auxiliar Sidnei Lobo assumiu o comando aos 30 minutos do primeiro até o final da partida. O gol da vitória, marcado por Pedro Henrique, veio nos acréscimos da segunda etapa, aos 53 minutos do segundo tempo.

Árbitra principal da partida nesta segunda-feira, Edina Alves, do quadro da Fifa, apitou 17 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro nos últimos dois anos, mas em 2022 passou longas rodadas sem apitar na competição nacional. Em fevereiro, ela ficou marcada por dois erros no clássico entre Santos e São Paulo pelo Paulistão. À época, a Federação Paulista de Futebol admitiu que Edina deixou de assinalar dois pênaltis a favor do time da Vila Belmiro na partida que terminou com vitória da equipe tricolor por 3 a 0.