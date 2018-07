Mano minimiza 'problemas naturais' do Cruzeiro em estreia com vitória no Mineiro

O técnico Mano Menezes minimizou o fato de o Cruzeiro ter enfrentado dificuldades para vencer o Villa Nova por 2 a 1, neste domingo, no Mineirão, em sua estreia no Campeonato Mineiro. No confronto, o time cruzeirense chegou a abrir 2 a 0, mas depois sofreu um gol e viu o adversário quase empatar no segundo tempo.

"Os problemas que apareceram são problemas naturais. O campo estava um pouco duro. Estamos acostumados a jogar em um campo mais amadurecido. Os mandantes dos jogos no Mineirão fazem um pouco isso. Então faz com que a bola corra mais. Mas a gente cometeu alguns erros naturais. Fizemos boas triangulações no início do jogo e não aproveitamos para marcar. Depois saímos com 1 a 0", afirmou o comandante em entrevista coletiva concedida após o confronto.

"No segundo tempo tivemos mais espaços, o jogo ficou mais aberto, mas não soubemos aproveitar. Tinha um bom controle do jogo, mas faltava contundência, faltava criação da equipe como um todo. Mas aí fizemos 2 a 0 numa cobrança de falta muito bonita do Robinho. E era a hora da tranquilidade. Mas logo em seguida fizemos uma falta desnecessária. Tomamos o gol de bola parada. E o jogo ficou aberto até o final. Tivemos muitos contra-ataques que poderíamos ter aproveitado melhor", reforçou.

O meia Robinho, por sua vez, comemorou o fato de ter conseguido ser decisivo com um belo gol de falta, mas também destacou que o time não pode se iludir com o resultado positivo e já precisa começar a focar o clássico desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, às 19h30, no Mineirão, pela estreia da Copa da Primeira Liga.

"A gente sabe que não tem muito tempo com jogo quarta e domingo, mas, na pré-temporada, o Mano cobrou um pouquinho da gente para treinar. Fico feliz por acertar. A gente sabe a dificuldade de fazer gol de bola parada, e decide. A vitória foi difícil e importante. Começo de campeonato é sempre importante vencer, fazendo gol é ainda melhor", disse Robinho, para em seguida concluir: "Agora vamos descansar e voltar ao trabalho nessa segunda porque quarta-feira tem mais um jogo complicado. Clássico assim no início do ano é difícil de acontecer, mas temos que estar preparados. Jogo difícil, Mineirão lotado e vamos em busca da vitória".