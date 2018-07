Mano muda ataque do Cruzeiro e testa Sóbis como centroavante

O técnico Mano Menezes decidiu fazer mudanças no ataque do Cruzeiro na preparação da equipe para o jogo contra o Corinthians, domingo, no Mineirão, pela rodada final do Brasileirão. O treinador sacou Willian e adiantou Rafael Sóbis para atuar como centroavante.

Mano testou um trio ofensivo com Sóbis mais à frente e Arrascaeta e Alisson caindo pelos lados. Robinho, logo atrás, ajudou a compor o setor ofensivo no esquema tático 4-2-3-1. O técnico decidiu pela mudança porque Ábila cumprirá suspensão no fim de semana e Willian não vem agradando.

O técnico também alterou o meio-campo e a lateral-esquerda. Mano escalou Edimar no lugar de Bryan, suspenso, e devolveu Henrique ao meio-campo. Na rodada passada, o volante ficou de fora porque cumpriu suspensão. Com este retorno, Lucas Romero voltou para o banco de reservas.

Com estas mudanças, o time do Cruzeiro deve entrar em campo no domingo escalado com Rafael; Ezequiel, Leo, Manoel e Edimar; Henrique e Ariel Cabral; Arrascaeta, Robinho e Alisson; Rafael Sóbis. Mano, contudo, ainda tem três atividades para confirmar esta formação.