Mano pode poupar Jadson e Romarinho contra o Rio Claro

São Paulo - Mano Menezes deve decidir nesta sexta-feira se irá poupar o meia Jadson e o atacante Romarinho da partida contra o Rio Claro. O jogo será disputado neste sábado, às 21h, no Pacaembu. Os dois jogadores foram os destaques do Corinthans na vitória contra o Oeste por 2 a 1, na quarta-feira, mas deixaram o jogo cansados. Ambos foram substituídos no segundo tempo.

Jadson, por outro lado, disse que gostaria de manter uma sequência de jogos, mas afirmou que vai respeitar a decisão do treinador. "Não estou sabendo disso (de ser poupado). Vamos ver o que o Mano vai fazer para o jogo", disse o meia, o novo camisa dez do time.

Se poupar Jadson, Mano deve manter Danilo na armação e escalar Ramirez ou Renato Augusto - o problema é que Renato não está 100% fisicamente para começar como titular. Guilherme volta ao time depois de cumprir suspensão.

No ataque, Emerson Sheik deve ser o substituto de Romarinho e fazer dupla com Guerrero. Mesmo após a vitória contra o Oeste, o Corinthians ainda precisa se recuperar no Paulistão. O time é o último colocado do grupo B, com 11 pontos, e tem mais seis jogos nesta primeira fase para conseguir uma vaga nas quartas de final.