Mano põe Anderson Martins e Renato Augusto no time

O Corinthians terá duas novidades no time para enfrentar o Goiás, quinta-feira, no Itaquerão, pela 16ª rodada do Brasileirão. O técnico Mano Menezes escalou o zagueiro Anderson Martins e o meia Renato Augusto entre os titulares no treino coletivo desta terça-feira, duas mudanças que já eram aguardadas.

Já Renato Augusto assume a posição do também meia Petros, suspenso por 180 dias, em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na segunda-feira, pela agressão ao árbitro Raphael Claus no clássico contra Santos.

Mano Menezes já havia dito na semana passada que Renato Augusto era uma de suas opções para substituir Petros, caso ele fosse mesmo punido pelo STJD. A outra é o recém-contratado Lodeiro. O meia uruguaio treinou nesta terça-feira entre os reservas, o que também é uma novidade.

Lodeiro se recuperou de um corte no pé direito e tem condições para ser relacionado pela primeira vez desde que foi contratado pelo Corinthians. A tendência é que ele fique no banco de reservas diante do Goiás.

Anderson Martins, que fará sua estreia com a camisa corintiana, ganha a vaga do zagueiro Cleber, negociado com o futebol alemão - ele vai jogar no Hamburgo. O antigo titular da zaga, inclusive, já se desligou do elenco e não treina mais com os companheiros no Corinthians.