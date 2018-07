Mano põe cargo à disposição, mas não pedirá demissão

Em meio a um protesto que só levou cerca de 30 torcedores organizados ao CT do Corinthians, o técnico Mano Menezes afirmou nesta sexta-feira que deixou o presidente Mário Gobbi à vontade para demiti-lo. O treinador disse que a relação de amizade que tem com o dirigente não pode interferir na sua permanência ou não no cargo. O treinador, porém, garantiu que não pedirá demissão.

"Eu comuniquei a ele (presidente) que não vou abandoná-lo, mas disse para que ele (Gobbi) ficasse à vontade se quisesse tomar outra decisão. É assim que acontece. Somos amigos, mas não somos compadres. Só pedi demissão uma vez na vida, em caráter excepcional", afirmou Mano, pressionado após o fracasso do Corinthians na Copa do Brasil.

O treinador afirmou também que a cobrança da torcida é proporcional ao tamanho da derrota para o Atlético-MG, quarta-feira, por 4 a 1. O resultado tirou o time da Copa do Brasil depois de abrir 3 a 0 no placar agregado. "Não podemos achar que depois de 4 a 1 o torcedor não vai protestar. E ele escolhe quem acha que tem responsabilidade. E eu tenho mesmo, mas estamos trabalhando para sair dessa situação."