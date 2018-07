Mano poupa dois na reapresentação do Cruzeiro após avançar na Copa do Brasil

Menos de 24 horas após eliminar o São Paulo e avançar na Copa do Brasil, o Cruzeiro voltou aos trabalhos na tarde desta quinta-feira. E o motivo é a disputa da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América-MG, no domingo. Por isso, o técnico Mano Menezes poupou dois jogadores na atividade desta tarde.

O lateral-direito Ezequiel e o meia Marcos Vinícius ficaram de fora do treino por conta de desgaste muscular. Eles não participaram do treino técnico com bola que contou somente com os reservas. Aqueles que foram titulares na noite de quarta fizeram apenas trabalho na academia, sem entrar em campo.

Ezequiel e Marcos Vinícius não estão garantidos na segunda partida contra o América, no domingo. Eles serão avaliados pelo departamento médico nesta sexta. O meia Robinho tem chances mais remotas de entrar em campo no domingo. Nesta quinta, ele continuou com o trabalho de transição para o trabalho físico.

Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, o Cruzeiro tem vantagem no domingo, no Mineirão. Um novo empate garante o time de Mano na final. A outra semifinal tem Atlético-MG e URT.

CIRURGIA DE MANOEL

Afastado da equipe por lesão, o zagueiro Manoel foi submetido a uma cirurgia nesta quinta, no Hospital Felício Rocho. De acordo com o clube, o procedimento foi bem-sucedido e o atleta passa bem. Manoel havia sofrido uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo no jogo desta quarta, contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. Ele deve retornar aos jogos em dois meses.