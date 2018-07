Mano prega cuidado com Bragantino na Copa do Brasil

Mano Menezes fez um alerta sobre o jogo desta quarta-feira contra o Bragantino pela Copa do Brasil. "Tamanho não é documento", afirmou o técnico do Corinthians. Na fase anterior, o time do interior surpreendeu a todos e eliminou o São Paulo no Morumbi. A partida desta quarta-feira, que será disputada em Cuiabá, na Arena Pantanal, é válida pelas oitavas de final.

"O que vale é o que se joga dentro de campo. É o que passamos aos jogadores. É o Bragantino que vimos diante do São Paulo, que é diferente do Bragantino da Série B, e é isso que pode passar uma ideia errada da capacidade da equipe", disse Mano em entrevista coletiva nesta tarde.

Mano afirmou que só vai revelar o time antes do jogo. E fez mistério. Ele fechou a maior parte do treino à imprensa, que assistiu apenas a trabalhos de finalização. No entanto, o técnico não deve fazer mudanças em relação à equipe que perdeu do Grêmio, por 2 a 1, no fim de semana.

O técnico deve manter Lodeiro e Jadson na armação e Guerrero e Luciano no ataque. Petros continua na reserva. "Trabalhamos no treino em função da equipe do Bragantino", afirmou. O Corinthians deve entrar em campo com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos; Ralf, Elias, Lodeiro e Jadson; Guerrero e Luciano.