Mano prepara Cruzeiro para o primeiro duelo com o Atlético-MG pela Copa do Brasil

O técnico Mano Menezes utilizou o treino desta quarta-feira para fazer alguns acertos na equipe do Cruzeiro para o duelo do dia 11, contra o rival Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão. Antes, no próximo sábado, a equipe participa de um jogo-treino contra o Inter de Minas, às 15 horas, na Toca da Raposa.

Em treino aberto na Toca da Raposa II, o treinador intensificou suas atenções na parte tática e parou constantemente a atividade (titulares contra reservas) para orientar os jogadores. Sem Thiago Neves e Ariel Cabral, poupados, o treinador colocou David na meia, mais próximo de Fred no ataque, enquanto Henrique e Jadson formaram mais uma vez a dupla de volantes, repetindo a formação usada na derrota, por 2 a 1 em jogo-treino com o América-MG.

O time principal formou com: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio; Henrique e Jadson; Robinho, Marquinhos Gabriel e David; Fred. A equipe reserva teve 12 jogadores: Rafael; Weverton, Cacá, Fabrício Bruno e Dodô; Adriano e Ederson; Maurício, Rodriguinho e Rafael Santos; Sassá e Pedro Rocha.

O colombiano Luís Orejuela, que passou por cirurgia no joelho esquerdo em maio, segue com as sessões de fisioterapia e só deve voltar a jogar em agosto. O único que não foi a campo foi o lateral-direito Edilson, ainda com dores na panturrilha.

Na retomada do Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Cruzeiro será no dia 14, diante do Botafogo, também no Mineirão - o time está na zona de rebaixamento, na 18ª posição. Pela Copa Libertadores, o Cruzeiro vaio ter pela frente o River Plate pelas oitavas de final. O primeiro duelo será em Buenos Aires, dia 23. O jogo de volta está previsto para dia 30, no Mineirão.