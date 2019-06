Mano prepara Jadson para substituir Lucas Silva no meio de campo do Cruzeiro

Com a saída de Lucas Silva, que retornou para o Real Madrid após período de empréstimo, o volante Jadson está sendo testado pelo técnico Mano Menezes durante a intertemporada do Cruzeiro para formar dupla com o capitão Henrique na sequência do ano, que terá três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

"Para mim é importante. É a coroação de um trabalho que eu venho fazendo desde que cheguei aqui. A gente sabe que a disputa por posição no elenco do Cruzeiro é acirrada e os mínimos detalhes decidem quem entra jogando ou não. Fico muito feliz e espero continuar fazendo meu trabalho para colher os frutos daqui até o final do ano", disse o jogador, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira.

Contratado no início do ano junto ao Fluminense, o meio-campista, que soma 18 partidas jogadas neste ano, confia no trabalho do treinador cruzeirense. "Confiar no treinador é um passo à frente para você se sentir bem em campo. E nós confiamos no Mano e naquilo que ele propõe. A ideia dele nesse começo de intertemporada é muito boa. A gente espera executar bem para vencermos os próximos jogos", afirmou.

Em caso de assumir a titularidade, o próximo objetivo de Jadson é ter uma sequência maior na equipe. "Me apego muito ao trabalho que eu faço no dia a dia. Procuro me dedicar e evoluir o máximo possível para estar no nível do Cruzeiro. Minha perspectiva é a de ter mais oportunidades e poder corresponder dentro do campo. Espero que ao longo desses próximos meses eu possa estar mais em campo pelo clube".

Após o final da Copa América, o Cruzeiro terá pela frente, além dos jogos do Brasileirão, decisões contra Atlético-MG e River Plate nos mata-matas da Copa do Brasil e da Libertadores. "Em campeonatos como a Copa do Brasil e a Libertadores, que vão se decidir em julho, você está em uma linha em que não se pode errar. Se a gente pensar no lado negativo, que se perdermos pode complicar nosso ano, nós não vamos conseguir desempenhar nosso papel em campo. A gente tem que pensar e trabalhar pelo melhor sempre, que é vencer, independente dos nossos adversários", comentou.

O Cruzeiro volta a campo no dia 11 de julho, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, para o jogo de ida contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A volta é no dia 17, no estádio Independência. Pelo Brasileirão, o time de Mano Menezes joga no dia 14 contra o Botafogo, em casa, e depois visita o Bahia, no dia 20.

O River Plate será o rival nas oitavas de final da Libertadores. O primeiro duelo é em Buenos Aires, no dia 23, enquanto que o jogo de volta, no estádio do Mineirão, será no dia 30.