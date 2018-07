Mano promete grupo mesclado em 'dura' Copa América O técnico Mano Menezes apontou, nesta segunda-feira, no Rio, a importância de conquistar a Copa América para a seleção brasileira. O treinador afirmou que a equipe "não pode fazer uma competição ruim" e, para isso, planeja mesclar jovens jogadores com atletas mais veteranos, como fez na convocação para o amistoso diante da Escócia, no último dia 27 de março, em Londres.