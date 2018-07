Mano promove mudanças e esboça time misto do Cruzeiro para pegar o São Paulo

Com a cabeça voltada para as semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro vai encarar o São Paulo neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, com um time misto. Foi isso o que indicou o técnico Mano Menezes nesta quinta-feira, ao promover diversas mudanças na escalação no treino celeste na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte.

O meia Thiago Neves sequer participou das atividades comandadas por Mano. Depois de deixar o gramado mais cedo no treino de quarta-feira por causa de um corte no joelho, o principal jogador do Cruzeiro neste Brasileirão foi poupado nesta quinta e realizou trabalhos internos.

Mas esta não foi a única ausência no time titular esboçado por Mano nesta quinta. Em relação à equipe que encarou o Botafogo no último fim de semana, somente quatro titulares foram mantidos: o zagueiro Léo, o volante Nonoca, o meia Alisson e o atacante Sassá. Fábio, Lucas Romero, Murilo, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Rafinha e Thiago Neves ficaram de fora.

Isto porque na quarta-feira que vem, o Cruzeiro começa a decidir uma vaga na decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio, fora de casa. Assim, a equipe deve entrar em campo neste domingo com: Rafael; Ezequiel, Léo, Digão e Bryan; Nonoca, Hudson e Robinho; Alisson, Sassá e Rafael Sóbis.

Entre os jogadores que trabalharam no time reserva, destaque para Messidoro, que fez seu primeiro coletivo com a equipe. O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta e deve ficar à disposição para estrear contra o São Paulo. Antes, porém, será oficialmente apresentado nesta sexta-feira.