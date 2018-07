Mano quer contar com Pato, Guerrero e Renato Augusto

Nas conversas que teve com a diretoria, por troca de e-mails e telefonemas, o novo treinador já sabe das dificuldades que o clube enfrenta para contratar jogadores e disse que vai trabalhar com o que está a seu alcance. Mano Menezes torce para que Renato Augusto não se machuque e, principalmente, para que Alexandre Pato seja em 2014, na prática, o craque do time. O treinador já acenou aos dirigentes que Pato e o peruano Guerrero serão titulares.

Mano Menezes se mostrou contrário à venda de qualquer um desses jogadores. A diretoria disse ao treinador que, além de manter esses três atletas no elenco, vai fazer de tudo para não vender o zagueiro Gil, que recebeu sondagens de clubes europeus.

O goleiro Cássio, Gil, o volante Ralf, Renato Augusto, Alexandre Pato e Guerrero formariam a espinha dorsal do time de Mano Menezes. O único reforço certo, por ora, é o lateral-esquerdo Uendel, que estava na Ponte Preta. Falta apenas assinar o contrato, o que deve acontecer nos primeiros dias de 2014.