Mano quer Corinthians disputando três jogos durante parada da Copa

SÃO PAULO - O Corinthians definiu que, durante a Copa do Mundo, fará uma intertemporada na cidade mineira de Extrema, a 110 quilômetros de São Paulo. O elenco ganhará folga logo depois do jogo de domingo contra o Botafogo, na Arena Corinthians, quando o Brasileirão será paralisado, e voltará a treinar apenas no dia 15 de junho.

A ideia do técnico Mano Menezes é levar o time para treinar fora de São Paulo por uma semana. Depois, o time volta a usar do CT do Parque Ecológico, que será usado pela seleção do Irã no Mundial. Após a intertemporada em Extrema, o treinador confirmou que o Corinthians fará três jogos-treino ou amistosos.

"Depois dessa semana fora, pela informação que temos, poderemos retornar para casa (CT do Parque Ecológico) e vamos fazer três jogos para readquirir o ritmo de jogo que conquistamos", disse o técnico. O Corinthians já descartou realizar amistosos no exterior.

Enquanto o CT estiver com a seleção do Irã, o Corinthians cogitou treinar no Parque São Jorge, como fazia antes da construção do centro de treinamento. Em Extrema, no entanto, o time ganha mais tranquilidade.