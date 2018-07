Mano quer decidir vaga nas quartas já no Maracanã O técnico Mano Menezes deixou claro nesta terça-feira qual a atitude que espera dos seus comandados contra o Flamengo. Para Mano, o Corinthians tem que entrar ligado para decidir a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores já no Maracanã. "Não podemos esperar pelo segundo jogo. Se pensarmos que temos de jogar a decisão só no Pacaembu, não será suficiente para passar", disse o técnico.