Mano rebate críticas e faz elogios à torcida do Cruzeiro

Vindo de duas derrotas seguidas, o Cruzeiro e o técnico Mano Menezes aliviaram as críticas de parte da torcida no domingo com a vitória sobre o Atlético-GO por 2 a 0, no Mineirão. Para o treinador, o resultado acaba com os comentários sobre "crise" no time e devolve o Cruzeiro a sua realidade no Brasileirão.

"Parecia que o Cruzeiro estava em uma crise horrorosa e termina a rodada em sexto lugar. As coisas realmente não eram bem assim, mas a gente conhece o ambiente de futebol", afirmou o treinador, ao rebater as críticas que sofreu nas últimas duas semanas. Parte da torcida chegou a pedir a demissão de Mano.

Por essa razão, o treinador agradeceu o apoio recebido ao longo do jogo deste domingo. "Gostaria muito de elogiar o torcedor do Cruzeiro, porque ele podia muito bem vir ao estádio hoje e começar a criticar a equipe deste o início. Por circunstâncias do que se falou, do que se disse. O torcedor poderia começar a pegar no pé, individualmente, dos jogadores e não o fez. É por isso que está de parabéns e nós precisamos dele", afirmou.

"Precisamos dele exatamente no momento em que as coisas não estão tão bem. Porque quando estão bem, o torcedor vai naturalmente. Hoje ele foi inteligentíssimo. É importante ele saber ouvir, escolher bem as opiniões, saber quem está do lado dele, quem está trabalhando para ele para que as coisas melhorem", reforçou o técnico.

Na avaliação de Mano, o apoio da torcida foi fundamental para a vitória. "Foi um jogo tenso, o gol demorou a sair, mas o torcedor apoiou a equipe, incentivou. É um sinal de que, mesmo diante das dificuldades, o que ele viu como comportamento, o deixa esperançoso com a equipe."