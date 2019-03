Mano recua e relaciona Raniel para enfrentar o América neste domingo

Depois de afirmar que não contava com Raniel para o jogo do Cruzeiro contra o América, o técnico Mano Menezes voltou atrás e incluiu o atacante na lista de relacionados para o jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, neste domingo, no Independência, em Belo Horizonte.

"Neste sábado, a comissão técnica confirmou o retorno de Raniel, que está relacionado para a partida contra o América-MG", informou o clube, pelas redes sociais, após o treino fechado comandado por Mano no período da manhã.

O jogador estava fora da equipe desde o fim de fevereiro, devido a um estiramento na coxa direita, sofrido ainda na oitava rodada do Estadual. Recuperado, ele retomou os trabalhos com o grupo nesta semana. Mas, segundo Mano afirmou na sexta, não estava em seus planos para o jogo deste fim de semana. Raniel deve ser opção no banco de reservas.

"No domingo ainda não", respondeu Mano, ao ser questionado sobre o retorno de Raniel. "Importante essa parada longa faça com que a gente tenha possibilidade de fazer o máximo de retorno possível, para eles entrarem e ganharem esse ritmo, para poder entrar e render bem, que é o que se espera sobre eles", afirmara, citando ainda o meia Thiago Neves.

Com Raniel como opção no banco, o treinador deve escalar a equipe cruzeirense neste domingo com Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Egídio (Dodô); Henrique e Lucas Romero (Ariel Cabral); Rafinha, Marquinhos Gabriel e David; Fred.