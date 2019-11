Mano relaciona Gabriel Veron e deve escalar Palmeiras misto contra o Fluminense

O atacante Gabriel Veron, de 17 anos, foi relacionado pelo técnico Mano Menezes, do Palmeiras, para o jogo desta quinta-feira contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O destaque das categorias de base do clube ganha a primeira chance de viajar com o elenco profissional e aguarda a oportunidade de uma possível estreia nessas rodadas finais da competição.

Veron foi campeão paulista sub-20 no último domingo, com direito a marcar dois gols na final contra o Red Bull. Antes disso, o atacante se destacou no Mundial sub-17, com três gols na campanha e com o prêmio de melhor jogador do torneio. O Palmeiras se apressou para renovar contrato com o garoto logo depois, com uma multa rescisória de R$ 279 milhões e ainda lhe promoveu ao time de cima.

Além de levar Veron, o Palmeiras deve escalar uma formação modificada para o jogo com o Fluminense. Mano vai priorizar atletas que estão mais descansados. Uma das posições que terá mudança é a defesa. Como o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez estão com lesão na coxa esquerda, é possível que Antônio Carlos ou Edu Dracena ganhem a chance de atuar.

Quem não vai jogar é o volante Felipe Melo. Mesmo após se recuperar de lesão na panturrilha esquerda, o jogador ficará em São Paulo para recuperar a forma física. Thiago Santos é quem deve continuar no time titular. A partida terá início às 19h30.