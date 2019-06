Mano relaciona meia de 17 anos no Cruzeiro para duelo contra o Corinthians

O meia Mauricio, de 17 anos, vai ser a novidade no banco de reservas do Cruzeiro para o jogo deste sábado, às 19 horas, no Mineirão, contra o Corinthians, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem talento estava com a seleção brasileira durante preparação para a Copa América e foi relacionado pela primeira vez com os titulares.

"Está sendo um mês excelente para mim, são muitas oportunidades e só tenho a agradecer a comissão técnica. É um grande jogo, equipes muito grandes do Brasil, e se tiver a chance de entrar, vou tentar fazer o meu melhor, fazer o meu futebol, e tentar ajudar o Cruzeiro a pontuar na competição", disse Mauricio, que vai completar 18 anos no dia 22.

O meia comentou sobre a experiência que teve na seleção. "Foi minha primeira oportunidade, ainda mais pelo profissional, pude absorver muita coisa boa, tive muita conversa com grandes jogadores, foram muito humildes comigo, me ajudaram em muitas partes do treino com algumas dicas."

Mauricio aproveitou para pedir o apoio da torcida neste seu início na equipe principal. "A torcida é um fator fundamental para o Cruzeiro, ainda mais um clube com essa grandeza. Então espero o apoio de toda a nação azul e fazer com que eles fiquem felizes com o meu futebol."

Se a fase de Mauricio é de sucesso, o mesmo não se pode dizer do time do Cruzeiro, que soma sete jogos sem vitória. Além de não poder contar com os laterais Edilson e Orejuela(machucados) e Egídio (com virose), o técnico Mano Menezes também terá o desfalque do atacante Fred, que teve uma lesão na coxa diante do Fluminense, quarta-feira, pela Copa do Brasil.

O time provável do Cruzeiro para encarar o Corinthians deverá formar com: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Dodô; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Sassá. A equipe mineira é a O time cruzeirense é o 15º colocado no Brasileiro, com sete pontos.