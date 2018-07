Mano relaciona Robinho e jovem Jonata no Cruzeiro para jogo contra o Palmeiras

O meia Robinho e o jovem atacante Jonata são as novidades na lista de 23 jogadores escolhidos pelo técnico Mano Menezes, do Cruzeiro, para a partida contra o Palmeiras, na segunda-feira, às 20 horas, no Allianz Parque, no encerramento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Com lesão grave na coxa, Hudson está fora do restante da temporada no Cruzeiro

Robinho, ex-jogador do Palmeiras, que sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, não entra em campo há cerca de um mês, desde a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Mineirão, vencida pelos mineiros nas cobranças de pênaltis, depois de empate em 0 a 0 no tempo regulamentar.

Já Jonata foi um dos destaques do time celeste na conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20, em final disputada contra o Coritiba, que também terminou vencida pela equipe mineira nos pênaltis, após igualdade em 1 a 1 durante os 90 minutos.

O treinador cruzeirense realizou um treino na manhã deste domingo, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, para finalizar a preparação da equipe visando o desafio diante do time alviverde, em São Paulo.

Mano Menezes deverá fazer duas alterações no time considerado titular. O volante Hudson, lesionado, deverá ser substituído por Lucas Romero. No ataque, Rafael Sóbis, com dores nas articulações, dará lugar a Rafael Marques, outro ex-palmeirense.

Desta forma, os 11 titulares do técnico celeste para enfrentar o Palmeiras deverão ser: Fábio; Ezequiel, Manoel, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Romero, Rafinha, Thiago Neves e Arrascaeta; Rafael Marques.

Confira a lista dos 23 atletas convocados por Mano Menezes:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael;

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Galhardo;

Zagueiros: Arthur, Digão, Manoel e Murilo;

Meio-campistas: De Arrascaeta, Elber, Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Nonoca, Messidoro, Rafinha, Robinho e Thiago Neves;

Atacantes: Jonata e Rafael Marques.