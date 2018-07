Mano relaciona Romero e Arrascaeta no Cruzeiro e leva 23 jogadores ao Rio

O técnico Mano Menezes divulgou nesta quarta-feira a lista de relacionados do Cruzeiro para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil e incluiu o volante Lucas Romero e o meia Arrascaeta na relação de 23 atletas disponíveis para o duelo com o Flamengo, nesta quinta-feira, às 21h45, no Maracanã.

Romero, tratado como um "curinga" por Mano, chegou a preocupar para a decisão por causa de dores no tornozelo, mas foi incluído na lista de relacionados por Mano. Já Arrascaeta foi poupado na semifinal da Copa da Primeira Liga, contra o Londrina, no último fim de semana. Mas se tratou apenas de uma precaução, pois o uruguaio se recuperou recentemente de uma fratura por estresse na tíbia esquerda e havia sido aproveitado no compromisso anterior da equipe.

Ambos, porém, devem ficar como opção no banco de reservas. E ainda que exista uma dúvida entre Rafael Sobis e Raniel, a tendência é de que o Cruzeiro entre em campo com a seguinte formação: Fábio; Ezequiel, Leo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique e Hudson; Robinho, Thiago Neves, Alisson e Rafael Sobis.

"Final é um jogo a parte, diferente de todos os outros, mas é claro que serão de 180 minutos muito importantes para o Clube, os mais importantes do ano. Teremos, mais uma vez o apoio do nosso torcedor no Maracanã, estão sempre nos apoiando e ajudando a conquistar os objetivos e agora não será diferente", declarou Arrascaeta.

Ainda nesta quarta-feira, às 18 horas, o Cruzeiro vai treinar no Maracanã, palco do primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

Confira a lista de atletas convocados por Mano para a decisão:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael.

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon.

Zagueiros: Arthur, Léo e Murilo.

Meio-campistas: De Arrascaeta, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Nonoca, Rafinha, Robinho e Thiago Neves.

Atacantes: Alisson, Raniel e Rafael Sobis.