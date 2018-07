Mano releva oscilação de Ronaldinho fora da seleção

SÃO PAULO - O técnico Mano Menezes tentou justificar nesta quinta-feira as seguidas convocações do meia Ronaldinho Gaúcho para a seleção brasileira, apesar de o jogador do Flamengo não estar em boa fase nem no clube nem na seleção. De acordo com o treinador, Ronaldinho ainda é um jogador decisivo e seu desempenho no Fla não tem grande importância.

"Ronaldinho é um jogador cujo desempenho mais importante deve ser considerado na seleção brasileira. Se ele oscilar dentro do clube não é a parte mais importante. O mais importante é o comportamento que ele tem para reverter os momentos ruins", explicou Mano Menezes, em entrevista ao Sportv.

De acordo com o técnico, a decisão por convocar Ronaldinho Gaúcho se deu porque ele não havia encontrado outro jogador para substituir Paulo Henrique Ganso quando este estava machucado. E indicou ainda que a opinião pública pesou. "Minha escolha foi ele porque, na época, ele vivia um bom momento no Flamengo. E se eu não fizesse isso, vocês (jornalistas) estariam pedindo que eu fizesse 30 dias depois."

Os critérios que valem com Ronaldinho Gaúcho, porém, não valem para Kaká, que segue de fora da seleção. De acordo com Mano Menezes, o jogador do Real Madrid precisa fazer uma boa pré-temporada para voltar a defender o Brasil.

"O Kaká começou a jogar depois de três meses, vinha daquele processo de recuperação da cirurgia e foi começar a jogar lá em outubro. Eu entendo que a próxima temporada é fundamental para ele, então ele também precisa fazer uma grande pré-temporada", explicou Mano, justificando por que não relacionou Kaká nem entre os 56 pré-convocados para os Jogos de Londres.

Ainda com relação à Olimpíada, Mano revelou que não vai abrir mão dos três jogadores com mais de 23 anos e que dará prioridade, na lista, para atletas que consigam exercer duas ou mais funções no campo, uma vez que há o limite de 18 inscritos. "Muitos dos jogadores que vão estar em Londres vão estar na seleção em 2014. Todo planejamento da seleção foi feito baseado nisso", lembrou.

Quanto à polêmica com o Santos, a respeito de sua declaração afirmando que, para a seleção, seria importante Neymar jogar na Europa antes da Copa, o treinador lamentou a forma como foi feito o debate. "Faz muito tempo que a gente está ficando ''brabinho'', ''brabinho'' demais com a opinião contrária, e aí não discutimos o que temos que discutir."

Sobre o futebol que a seleção tem apresentado, Mano Menezes prometeu uma evolução até a Copa do Mundo e disse não se importar com a demora em encontrar o time ideal. "Podemos refrescar um pouco a memória. Na última vez que fomos campeões (em 2002), a seleção ficou pronta em cima da hora. Já tivemos seleção pronta muito antes e não ganhou a Copa do Mundo, que foi a seleção de 82. Não estamos atrasados", garantiu.