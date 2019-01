Mano reprova atitude de Arrascaeta e aposta em diálogo para resolver situação

A ausência do meia uruguaio Arrascaeta nos dois primeiros dias de trabalho no Cruzeiro em 2019 causaram desconforto em Mano Menezes. Para o treinador, o jogador falhou ao não se apresentar com o restante do elenco, mas ponderou que sua situação pode ser resolvida com diálogo interno.

Arrascaeta não se apresentou ao clube porque negocia uma possível transferência ao Flamengo. Na quinta, dia da reapresentação geral, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, demonstrou irritação com o atleta e com o seu procurador, Daniel Fonseca. E avisou que o jogador seria multado.

A polêmica aumentou na sexta, quando o uruguaio publicou texto nas redes sociais em que revelava ter sofrido ameaças em mensagens de celular. E sugeriu que alguém do Cruzeiro teria vazado o seu número para a torcida cruzeirense.

"Essa não é uma situação que se arrasta por muito tempo em lugar nenhum. Eu sempre sou a favor do cumprimento do que está estabelecido, independentemente se tiver mais atrito ou menos atrito, se está mais satisfeito ou menos satisfeito. Você tem que cumprir suas obrigações profissionais", afirma Mano Menezes.

O técnico evitou valorizar o episódio e disse que a situação poderá ser contornada com mais diálogo. "A partir daí [do cumprimento das suas obrigações], você tem mais autoridade para reivindicar aquilo que você acha mais justo. Acho que ele deveria ter se apresentado junto com os demais jogadores e discutir o assunto que ele está discutindo hoje de maneira interna", diz o treinador.

Questionado sobre eventuais mudanças na equipe, em razão da possível saída de Arrascaeta, Mano tentou demonstrar tranquilidade. "Muda um pouco a característica do jogador, mas certamente manteremos um bom rendimento. Não tenho dúvidas quanto a isso. Em vários momentos tivemos de jogar sem Arrascaeta e resolvemos o problema em momentos decisivos. Vamos ter calma, não vamos adiantar o problema", ponderou.