Mano revela que poupará alguns titulares do Cruzeiro contra a URT

O técnico Mano Menezes decidiu não utilizar a força máxima do Cruzeiro no duelo com a URT, neste sábado, em Patos de Minas, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Embora não tenha revelado qual escalação colocará em campo, ele adiantou nesta sexta-feira a decisão de poupar alguns titulares.

"Amanhã vamos mesclar um pouco. Vamos pegar parte de um, parte de outro. Pegar todos o desgaste físico dos seis jogos. Alguns respondem bem, outro de forma distinta. Temos um jogo na quarta, decisivo, da Copa do Brasil. Então, vamos pegar parte de um e parte de outro", disse o treinador.

A decisão de Mano deve tornar a tarefa do seu time ainda mais difícil, pois a URT ocupa o terceiro lugar no Campeonato Mineiro, atrás apenas de Atlético e do próprio Cruzeiro. O treinador garantiu, porém, que a sua equipe será forte no Estádio Zama Maciel.

"Estamos preparados para isso. Vamos enfrentar a melhor equipe do interior, porque a tabela está mostrando. Pela colocação, é um time que vem de um resultado elástico. Fez um bom jogo, a gente observou. Teve uma derrota na Copa do Brasil, no meio de semana, mas a gente sabe que o Campeonato Mineiro é outra realidade", afirmou.

Neste duelo, o Cruzeiro colocará em jogo o seu aproveitamento de 100% na temporada, com seis vitórias em competições, sendo três no Mineiro, duas na Copa da Primeira Liga e um na Copa do Brasil. Mas Mano destacou que o time ainda tem o que melhorar para atingir seus objetivos em 2017.

"Está sendo um bom início de temporada, mas por enquanto, na nossa avaliação é só um bom início. Estar aproveitando o momento para ir ajustando pequenos detalhes para que esse início se transforme em uma temporada inteira. Não se vence todos os jogos, como fizemos até aqui, porque os outros têm seus méritos. Vamos tentar uma vitória no sábado, diante da URT", declarou Mano.