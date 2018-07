Mano revela que recebeu sondagens de outros clubes

Mano Menezes está de saída do Corinthians, embora afirme que só fala sobre o assunto assim que terminar o Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, no entanto, ele revelou que já recebeu sondagens de outras clubes para trabalhar na próxima temporada.

"Sondagens a gente recebe muitas durante o ano. E é a gente que decide se fica apenas em sondagens. Eu deixei apenas como sondagens. Até agora", disse o treinador.

O contrato dele com o Corinthians termina agora em dezembro. E não será renovado. Um dos motivos é a eleição presidencial corintiana que acontece em fevereiro. Por isso, o técnico voltou a mostrar nesta sexta-feira um certo descontentamento com a postura do clube.

"Já falei várias vezes que a situação poderia ter sido diferente. É lógico que isso atrapalha. Mas os jogadores foram brilhantes. Fui um técnico equilibrado para não deixar isso atrapalhar no desempenho (do time)", afirmou Mano Menezes.

O treinador ressalta que a equipe lidou bem com esse turbulência pela troca de comando. Apesar das especulações em relação à permanência de Mano Menezes no cargo, o Corinthians venceu quatro jogos consecutivos e praticamente garantiu a vaga na Libertadores.

Neste domingo, o Corinthians vai ao Maracanã e enfrenta o Fluminense pela penúltima rodada do Brasileirão. Basta um empate para confirmar a vaga na Libertadores. E Mano Menezes deve ter força máxima para o jogo. O peruano Guerrero, que negocia renovação de contrato, está confirmado no ataque.