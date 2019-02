Mano se incomoda com gols sofridos pelo Cruzeiro no Mineiro

Os dois gols sofridos pelo Cruzeiro no empate com o Boa, na noite de quinta-feira, em Varginha, irritaram o técnico Mano Menezes. Após o compromisso válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, o treinador apontou que o time não poderia ter tropeçado numa partida em que esteve duas vezes em vantagem, depois cedendo a igualdade em 2 a 2.

"Não podemos sair da nossa casa, vir para Varginha, fazer dois gols e não levar o resultado de três pontos para casa. Time grande tem que ter essa responsabilidade contigo, independentemente do adversário. Nunca deixamos de respeitar aquilo que acontece no futebol", afirmou.

Mano destacou que o Cruzeiro, sob o seu comando, costumeiramente tem um sistema defensivo seguro. Porém, nos quatro jogos que fez no Campeonato Mineiro, só não foi vazado uma vez, no triunfo por 1 a 0 sobre o Patrocinense, algo que o deixa incomodado.

"Não soubemos ganhar a partida nas duas vantagens. A primeira na condição muito melhor e a segunda, depois de ter feito 2 a 1, um pouco de falta de posicionamento, falta de cobertura. O adversário jogou com velocidade nas costas dos laterais e você precisa fazer a leitura. Tomamos a jogada do segundo gol, por falta de cuidado e de balanceamento defensivo. Nossa equipe toma poucos gols e nesse início de campeonato só ficou um jogo sem sofrer gols", disse.

Como Dedé estava suspenso pela expulsão no clássico com o Atlético Mineiro, Mano escalou Murilo na zaga, ao lado de Léo. E viu o substituto também receber o cartão vermelho, algo que Mano considerou justo.

"Não tem nada anormal. Acho que a expulsão foi justa, e a gente aborda as questões objetivas. Um central não pode tomar amarelo por atrapalhar reposição do goleiro. Depois pode fazer falta. Depois pode precisar abordagem um contra um, foi o que o Murilo fez, e o árbitro apresenta o segundo amarelo. E é justo que apresente amarelo", comentou.

Com o empate, o Cruzeiro chegou aos oito pontos, em segundo lugar no Mineiro. O time voltará a jogar no domingo, quando visitará o Villa Nova, no Castor Cifuentes.