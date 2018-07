Mano sobre Barcelona: 'Time quase imbatível'

"O Barcelona é o exemplo de time em que a grande diferença está no suporte coletivo que permite aos talentos individuais aparecerem para decidir, como acontece na maioria dos seus jogos", analisou o técnico da seleção brasileira.

Mano, que tem em suas mãos alguns dos melhores jogadores do mundo, exalta o poder da equipe espanhola. "Só não é um time perfeito porque a perfeição não existe. Mas, jogando desse jeito, o Barcelona se torna quase imbatível."

O treinador da seleção brasileira viu dois brasileiros participarem do jogo: o lateral-direito Daniel Alves e o lateral-esquerdo, improvisado na direita, Fábio. Anderson, pelo Manchester, e Adriano, do Barça, ficaram no banco de reservas.

O técnico da seleção volta ao Brasil no domingo à noite. Na terça-feira, estará em Goiânia com o grupo brasileiro que, no dia 4 de junho, encara a Holanda no Serra Dourada.