Mano surpreende e confirma Jadson no lugar de Robinho

O jogador entrará no lugar do atacante Robinho, que vinha sendo muito criticado por suas últimas atuações e ainda não fez gols na seleção brasileira com Mano Menezes. Com isso, a equipe deve ganhar na ligação do meio-de-campo com o ataque, o que ficou faltando no 0 a 0 diante dos venezuelanos.

Com a entrada de Jadson, a seleção brasileira está confirmada para a partida diante do Paraguai, em Córdoba, pela segunda rodada da primeira fase da Copa América, com: Julio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, Lucio e André Santos; Lucas Leiva, Ramires, Jadson e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Alexandre Pato.