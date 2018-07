Mano surpreende e escala Júlio César no gol corintiano

O técnico Mano Menezes surpreendeu ao anunciar, após o treino realizado pelo Corinthians nesta terça-feira no Parque São Jorge, que irá escalar o goleiro Júlio César como titular na partida que o time fará contra o Racing, nesta quarta, às 21h50, em Montevidéu, pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Libertadores da América.

Rafael Santos, que defendeu a equipe nas últimas quatro partidas, sendo três do Paulistão e uma da Libertadores, pelo fato de o titular Felipe estar lesionado, será substituído no Uruguai por simples opção de Mano e não por motivo de lesão.

Em entrevista coletiva no clube, o técnico afirmou que tomou a decisão para dar continuidade ao revezamento de goleiros reservas corintianos na equipe titular, na ausência de Felipe, e por considerar que Rafael e Júlio César têm o mesmo nível técnico.

"Para esse jogo, vai jogar o Júlio César porque tenho nele a mesma confiança que temos no Rafael. Eu disse lá atrás que a preocupação era em não tirar o Rafael após o clássico contra o São Paulo (quando ele falhou em dois dos três gols marcados pelo rival, pelo Paulistão) porque seria ruim. Nós seguimos confiantes nos dois goleiros", justificou o treinador.

Para defender Rafael, Mano ainda lembrou, sem citar nomes, que outros goleiros experientes também falharam em jogos realizados no último final de semana. Rogério Ceni saiu mal da sua meta no lance do terceiro gol do Santos na vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, no último domingo, no Morumbi, pela semifinal do Paulistão.

"Não tenho preocupações quanto ao Rafael, sua posição é assim mesmo. É só dar uma olhada no domingo, quando outros grandes goleiros tomaram gols discutíveis", reforçou.

Com a mudança promovida por Mano, o Corinthians deverá ir a campo nesta quarta-feira, no Uruguai, com a seguinte formação: Júlio César; Moacir, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias e Danilo; Dentinho e Ronaldo.