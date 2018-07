Mano tem volta de Elias e mantém Danilo como titular

O técnico Mano Menezes já definiu a escalação do Corinthians para enfrentar o Figueirense nesta quarta-feira, às 22 horas, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Recuperado de uma amigdalite que o afastou do clássico de domingo, Elias está de volta ao time. E Danilo, que foi bem contra o São Paulo, ganha nova chance como titular.

Os dois jogadores participaram do último treino antes do jogo, na tarde desta terça-feira, no CT do Parque Ecológico. Durante a atividade, o peruano Guerrero e o garoto Malcom, mais uma vez, formaram a dupla de ataque.

No treino, que foi fechado à imprensa, Mano ensaiou jogadas de bola área - principalmente em escanteios. E Danilo, mantido entre os titulares, era um dos que ficavam na área para tentar o cabeceio.

Diante do Figueirense, Mano não pode contar com três jogadores, todos suspensos. Fábio Santos, Bruno Henrique e Petros - este cumpre seu último jogo da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Assim, o Corinthians vai a campo com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Gil, Anderson Martins e Uendel; Ralf, Elias, Renato Augusto e Danilo; Malcom e Guerrero.