Mano terá de mexer no time e aguarda Ralf para definir Corinthians Mano Menezes conseguiu repetir a escalação do Corinthians nos dois últimos jogos, nas vitórias contra o Atlético Mineiro (Copa do Brasil) e Sport (Campeonato Brasileiro). Mas na quarta-feira, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, o técnico terá de mexer na espinha dorsal do time.