Mano terá diante do Fluminense primeiro teste de popularidade no Allianz Parque

O jogo com o Fluminense, terça-feira, às 21h, no Allianz Parque, será o primeiro teste de popularidade do técnico Mano Menezes com a torcida do Palmeiras. Depois de estrear com vitória, sábado, diante do Goiás, no Serra Dourada, o treinador comandará a equipe pela primeira vez em casa.

De acordo com a última parcial divulgada pelo Palmeiras, 21 mil ingressos haviam sido vendidos. A expectativa é de que o público seja superior a 30 mil torcedores. A partida contra o Fluminense, válida pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiada por causa da participação do Palmeiras na Libertadores e do time carioca na Copa Sul-Americana.

A contratação de Mano Menezes na semana passada para o lugar de Luiz Felipe Scolari dividiu o Palmeiras. Em áudio vazado, o presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, Seraphim Del Grande, afirmou que a chegada do treinador “seria o caos”.

Já a principal torcida organizada prometeu não dar sossego para o técnico. O primeiro treino de Mano à frente da equipe, na quinta-feira, inclusive, foi marcado por protestos da facção na porta da Academia de Futebol.

Por causa desse clima de acirramento no clube, a expectativa é grande para o primeiro jogo de Mano no Allianz Parque e como a torcida vai recepcioná-lo. Não à toa, o treinador valorizou muito a vitória sobre o Goiás na noite de sábado.

"Para um treinador que chega nas circunstâncias que eu cheguei, uma vitória, como o torcedor viu, com o time se entregando em campo, nos enche de confiança para tentarmos reiniciar essa retomada no Campeonato Brasileiro", disse Mano Menezes.