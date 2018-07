Mano testa André Santos e Chicão em treino do Fla O técnico Mano Menezes deu a entender no treino desta sexta-feira que pode aproveitar o lateral André Santos e o zagueiro Chicão no clássico deste domingo, contra o Fluminense, no Maracanã. Ele escalou os dois no time titular, embora tenha comandado uma atividade com 14 atletas em cada equipe. Até a noite desta sexta, Mano não havia decido se relacionaria a dupla para o confronto com o Flu.