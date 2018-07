Mano testa Cruzeiro com Romero e Rafinha entre os titulares

O técnico Mano Menezes praticamente definiu nesta quinta-feira o time do Cruzeiro que vai enfrentar a Ponte Preta, no sábado, pela 29ª rodada do Brasileirão. Em treino aberto à imprensa, o treinador esboçou a equipe titular com Lucas Romero e Rafinha nas vagas de Ariel Cabral e Arrascaeta, respectivamente.

Romero foi o escolhido para entrar no meio-campo porque Ariel vai cumprir suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo na rodada passada. Rafinha, por sua vez, deverá ser titular porque Arrascaeta vai desfalcar o Cruzeiro, no Mineirão, porque está defendendo a seleção do Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Na parte final da atividade realizada em campo reduzido, Mano Menezes fez dois testes no setor ofensivo, indicando possíveis alternativas para o jogo. Ele trocou Rafael Sobis e Ábila por Elber e Willian. Pode ser uma eventual escalação para sábado ou mesmo possíveis trocas ao longo da partida.

Se Mano repetir a formação inicial do treino, o time do Cruzeiro deve ser escalado no sábado com Rafael; Ezequiel, Leo, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique, Lucas Romero, Robinho e Rafinha; Rafael Sobis e Ramón Ábila.