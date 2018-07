Mano testa Flamengo no 4-3-3 e faz trocas na defesa O técnico Mano Menezes começou a esboçar a escalação do Flamengo no início do seu trabalho no novo clube. Nesta quinta-feira, ele comandou um trabalho tático no CT do clube em Vargem Grande e alterou o esquema tático que vinha sendo utilizado ao optar pelo 4-3-3, além de fazer algumas mudanças na formação, especialmente no sistema defensivo.