Mano testa Julio Baptista entre os titulares em treino do Cruzeiro Sem jogar desde fevereiro, Julio Baptista foi a grande novidade no treino do Cruzeiro nesta quinta-feira. O atacante participou da parte final do coletivo comandado por Mano Menezes e até balançou as redes, após entrar no lugar de Allano, formando o ataque com Willian e Alisson.