Mano testa Palmeiras com Lucas Lima e Borja entre os titulares

O técnico Mano Menezes, do Palmeiras, realizou na manhã desta quinta-feira um treino tático na Academia de Futebol em que testou variações na formação titular para o jogo do próximo domingo contra o Grêmio, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Entre as principais experiências no trabalho estão as participações no time do meia Lucas Lima e do atacante Borja.

Após a realização do aquecimento, Mano reuniu os jogadores para treinar saída de bola e a recomposição defensiva. Os zagueiros não participaram desta etapa. A formação utilizada inicialmente contou com Marcos Rocha, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique, Lucas Lima, Dudu, Zé Rafael e Borja. O meia Gustavo Scarpa e o atacante Deyverson realizaram atividade separados dos demais.

Já na parte final da atividade, o treinador testou diversas variações. Os meias Matheus Fernandes e Ramires, além do atacante Luiz Adriano, foram posicionados no time titular. Quem não participou do treino foi o volante Felipe Melo, com edema na panturrilha esquerda, assim como o zagueiro Antônio Carlos e o volante Jean, que realizaram trabalhos específicos na área interna.

A equipe volta aos trabalhos nesta sexta-feira, também na Academia de Futebol. Para o jogo contra o Grêmio, o clube já vendeu 19 mil ingressos. O time precisa vencer, caso contrário qualquer outro resultado vai dar ao Flamengo o título antecipado da competição.