Mano testa Paulo André e deixa dúvida sobre dupla de zaga do Cruzeiro O técnico Mano Menezes ainda não deu indícios claros de quem será o substituto do zagueiro Manoel na equipe que vai enfrentar o Goiás, domingo, no Serra Dourada, pela 32.ª rodada do Brasileirão. Se na quinta-feira o treinador observou a equipe com Douglas Grolli entre os titulares, nesta sexta foi a vez de Paulo André entrar no time.